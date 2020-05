La réunion du mercredi entre présidents de clubs de Top 14 et Pro D2 a permis de confirmer deux paramètres : il n’y aura pas de champion pour la saison 2019-2020 et l’objectif à l’unanimité est de rester à un Top 14 de 14 équipes et à une Pro D2 de 16 équipes. La situation de Massy s’enlise un peu dans l’objectif de retrouver le deuxième échelon national.