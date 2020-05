Rugby – Fédérale 1/Pro D2 – La Pro D2 s’éloigne pour Massy

Alors que le RCME a annoncé l’arrivée d’une nouvelle recrue avec l’international uruguayen Matéo Sanguinetti – pilier imposant (1m85, 105 kg en provenance de Penarol Rugby) reste à savoir à quel niveau le club évoluera la saison prochaine. Tandis que la LNR souhaite à tout prix garder le même nombre d’équipes en Pro D2 pour ne pas surcharger le calendrier, du côté de la FFR, l’objectif est de faire monter Albi et Massy, N°1 et N°2 au classement de la Fédérale 1 à la fin de la 18ème journée. Dans ce sens, le président de la FFR Bernard Laporte prône maintenant un changement de formule avec une Pro D2 à 18 clubs. Une piste qui n’enchante clairement pas la LNR et les 16 clubs de Pro D2, qui ont voté contre les montées albigeoises et massicoises à l’unanimité ce lundi.