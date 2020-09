Rugby – Top 14 – C’est officiel, Stade Français / Bordeaux-Bègles est reporté

Un bureau de la Ligue Nationale de Rugby s’est tenu ce jour. Menacéd ces derniers jours, la rencontre entre le Stade Français et Bordeaux-Bègles ce vendredi (20h45) en guide d’ouverture de la saison est reportée à sune date ultérieure. « Suite à la demande formulée par le Stade Français Paris et après échanges avec les deux clubs concernés, et analyse de la situation de l’effectif du Stade Français Paris, le Bureau de la Ligue nationale de rugby s’est réuni ce matin et a décidé le report de la rencontre Stade Français Paris – Union Bordeaux Bègles, initialement prévue vendredi 4 septembre 2020, et comptant pour la 1re journée de Top 14 », a ainsi annoncé le communiqué diffusé par la LNR.