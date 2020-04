Rugby – Fédérale 3 – Domont et l’ACBB devraient retrouver la Fédérale 2

Après le communiqué de la FFR vendredi soir assurant que « des montées sont réservées aux meilleurs de poule en 2e et 3e Divisions Fédérales afin de pas faire de cette saison une saison morte, en permettant aux meilleurs d’une division de pouvoir concrétiser leurs projets de montée », quelques clubs en ballotage très favorable avant l’arrêt des championnats espèrent une issue heureuse. C’est le cas de deux clubs franciliens.

Domont et l’ACBB récompensés

Dominateur de la poule 1 avec 10 points d’avance sur Compiègne, le Stade Domontois planche pour constituer un budget de fédérale 2. Après plus de cinq saisons en fédérale 3, cette année aura été sans doute la bonne pour l’ACBB qui souhaite retrouver son lustre d’antan. Ancien pensionnaire de fédérale 1 (2011-2012), le club boulonnais longtemps empêtré dans des problèmes de stade était redescendu en Honneur. Depuis, le stade Le Gallo est arrivé et c’est tout un club qui a retrouvé de l’ambition. Avec une seule défaite au compteur et 18 points d’avance sur son dauphin Gretz Tournan Ozoir, l’ACBB grimpera à coup sûr à l’étage supérieur la saison prochaine.