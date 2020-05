Rugby – Fédérale 1 (transferts) – Le RC Suresnes recrute en Fédérale 1, des départs au RCME

Et de quatre. Chaque jour, Suresnes annonce des recrues sur ses réseaux sociaux. Ces deux derniers jours, quatre nouvelles têtes ont ainsi été mises en évidence : le troisième ligne Romain Vergé (27 ans, 1m92, 110 kg) en provenance de Castanet (Fédérale 1), le centre Antoine Cazot (30 ans, 1m75, 82 kg) qui arrive tout droit de Drancy (Fed 1), du pilier Iges Lapé (24 ans, 1m81, 118 kg) venu de Dax (Fed 1) et enfin du centre/ouvreur Neil Bester (27 ans, 1m80, 96 kg), en provenance de Lannemezan (Fed 1). A Massy, on se sépare de Charly Ekwah Elimby, d’Antoine Frisch et de Mickaël Guillard