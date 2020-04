Dans un communiqué hier soir, la FFR et la LNR ont décidé de repousser leur décision concernant les montées de Pro D2 et de Fédérale 1 à fin avril. Alors que la FFR souhaite faire monter deux clubs de Fédérale 1 dans l’antichambre de l’élite, où Albi et Massy sont les favoris, la LNR souhaite de son côté ni montée ni descente en Top 14 et Pro D2.