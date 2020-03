Rugby – Divisions fédérales – Arrêt des compétitions, pas de phases finales

La Fédération Française de Rugby (FFR) a annoncé, ce vendredi soir, sa décision d’arrêter définitivement les championnats amateurs de la Fédérale 1, Fédérale 2 et Fédérale 3. Il n’y aura cette saison pas de titre de champion de France, ni de phases finales. En revanche, la FFR annoncera plus tard s’il y a des montées et des descentes. « Les modalités relatives aux accessions et aux éventuelles relégations pour les compétitions nationales seront communiquées par la Commission Nationale des Epreuves d’ici au 3 avril prochain. », peut-on lire d’après le communiqué.