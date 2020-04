Hand – N3M – L’Entente Asnières/Colombes plonge, Houilles et Joinville récompensés

Via la nouvelle refonte des championnats nationaux, on en sait plus sur les descentes des clubs franciliens cette saison. Il y en aura une seule en N3. L’Entente Asnières/Colombes poursuit sa dégringolade. C’est la 3e descente consécutive pour le club des Hauts-de-Seine qui évoluait encore il y a trois ans en N1 et se retrouve à jouer en pré-nationale la saison prochaine. A contrario, deux clubs seront promus la saison prochaine. En effet, il a été décidé de tenir compte du classement de pré-nationale avant les play-offs. Premier de la poule A, Houilles-Vésinet-Carrières jouera donc au niveau national, tout comme le HBA Joinville, premier de la poule B.