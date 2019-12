Hand – N3M (J11) – Roissy, Vanves et le Kremlin-Bicêtre dominent leur poule

Avant la dernière journée de la phase aller prévue le week-end du 25/26 janvier, le point sur les clubs franciliens.

Dans une formule où le premier et les quatre meilleurs deuxièmes accèdent à la N2 et les trois derniers descendent en région, pour le moment, le Roissy Pays de France est bien parti pour enchaîner une 2e montée consécutive. Le club du 95 domine la poule 3 devant Falaise et St-Sébastien. Marolles (4e) tentera de jouer le rôle de trublion le plus longtemps possible. Bois-Colombes (8e) et St-Maur (10e) lutteront pour éviter les trois dernières places. Dans la poule 4, le Stade de Vanves domine les débats avec quatre longueurs d’avance sur le Plessis-Trévise et l’Entente du Thelle. Issy (4e) et Le Chesnay (5e) ont réalisé une première partie de saison satisfaisante. Au contraire de la réserve d’Elite Val d’Oise (8e) et surtout de Puteaux (11e) en mauvaise posture. Bataille francilienne dans la poule 5 avec quatre clubs qui se tiennent en deux points : le Kremlin-Bicêtre (1er – 26 pts), devant Villemomble (2e – 26 pts), Aubervilliers (3e – 25 pts) et St-Michel (4e – 24 pts). Derrière, le Paris Sport Club (5e) et St-Mandé (6e) sont à l’affût. Plaisir (9e) et l’Entente Asnières/Colombes (11e) souffrent.