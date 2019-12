Hand – N2F (J8) – Issy Paris, Montigny 78, Aubervilliers à l’affût

Au tiers du championnat, SportsCo IDF éclaire sur les forces en présence.

Les clubs franciliens sont plutôt bien rentrés dans leur championnat, aussi bien dans la poule 3 que dans le poule 4. Relégué en fin de saison dernière, Issy Paris Hand se rebiffe cette saison et pointe à la 2e place ex-aequo avec Roz Hand’Du 29, Rouen et Montigny-le-Bretonneux en chasse derrière Morlaix. La formation bretonne domine le championnat avec 19 points. Aulnay (8e – 13 pts) a du mal à digérer son retour en N2 quand au PSG ses trois victoires en sept journées lui offre un petit matelas sur les trois derniers : Granville, SMV et Dreux. Dans la poule 4, derrière la réserve havraise qui n’a laissé aucun point en route, Aubervilliers est un surprenant 2e, à trois points. Suit ensuite deux clubs franciliens avec 17 points : Malakoff et Conflans. Villemomble est solidement installé la 7e place (14 pts) quand au promu Ivry (10e – 11 pts), il faudra batailler pour éviter les trois dernières places.