Alors que pour Draveil et Ivry, il n’y avait plus aucune chance de se sauver, le paris Sport Club dans la poule 3 pouvait encore croire en ses chances. Si la troupe d’Isabelle Penafiel a fait le job samedi en réalisant un bel exploit contre Taule-Carantec (29-30), la victoire dans le même temps de Colombes a scellé leur sort à une journée de la fin. Pour ES Colombes, tout va se jouer lors de la dernière journée, tout comme le duel pour la première place dans la poule 5. Avec deux points d’avance sur la réserve de Paris 92, Villemomble a les arguments pour monter à l’étage supérieur. Il faudra impérativement gagner ou faire match nul le 20 mai pour la réception de Beaune. De son côté, la réserve des Lionnes est à l’affût et espère un concours de circonstances favorables alors qu’elle sera à Marly dans le même temps