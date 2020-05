Hand – N1F – L’US Alfortville change de cycle

Après un exercice de belle facture à la 3e place de la poule 2, une nouvelle ère semble s’inscrire du côté d’Alfortville. En effet, la coach emblématique Aniko Meksz devra attaquer l’exercice avec un effectif profondément bouleversé. Huit arrivées compensent huit départs. Au niveau des arrivées, à retenir l’arrivée d’une recrue à l’expérience de la D2 avec July Mouton (Clermont, D2), des reprises (Horge et Brigot) et un recrutement made in IDF avec Delgado (Montigny-le-Bretonneux, N2), Lozar (Cergy, N2), Diallo (Créteil, Reg), Pierre (Créteil, Reg) sans oublier Mathilde Vial, qui arrive en provenance du Pays d’Aix (N1).

Vague de départs à Angoulême

Pas moins de trois joueuses quittent le 94 pour rejoindre Angoulême : l’ailière droite Nabawiyya Bacha, l’arrière gauche Sarah Amadil, la pivot Justine Hamburger. La demi-centre Mariame Ba quitte elle le Val-de-Marne pour Octeville (D2), tandis que Niakité rejoint Villemomble (N2). Trois joueuses arrêtent le hand : Mahele, Akharbach, Wisser.