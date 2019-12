Hand – N1F (J8) – Alfortville et l’Entente Noisy-le-Grand/Gagny caracolent en tête

Au tiers du championnat, SportsCo IDF éclaire sur les forces en présence.

Poule 2 :

Il est encore trop tôt pour valider cette thèse, mais après sept journées, il est bien parti pour qu’un club francilien truste la première place, synonyme de montée. Pour le moment, cet accessit revient à Alfortville, qui toujours invaincu après sept rencontres mène le tempo avec 20 points. Le club du Val-de-Marne est menacé par St-Michel (2e – 19 pts) qui après sa deuxième place de la saison dernière confirme ses bonnes dispositions et par Serris Val d’Europe (3e – 18 points). Le club du 77, promu à ce niveau est la grosse surprise de cette saison. Derrière, Lomme Lille (5e – 15 pts) et pourtant grand favori pour une remontée immédiate peine à confirmer. En bas de tableau, où les trois derniers descendent, Palaiseau (10e – 11 pts) et le promu Colombes (12e – 9 pts) sont pour le moment dans la charrette.

Poule 3 :

Les favoris sont au rendez-vous dans cette poule. Engagé en 1/8e de finale de la Coupe de France, l’Entente Noisy-le-Grand/Gagny qui se fait un devoir de retrouver dès cette saison la D2, avance à grandes enjambées dans cette quête. La troupe de Safwann Khoudar domine le championnat (1e – 19 pts), avec un point d’avance sur la réserve messine qui ne pourra toutefois pas monter et deux unités sur Yutz, son principal rival. Alors que Kingersheim a fait forfait général, il n’y aura que deux descentes. Pour le moment Cergy (8e – 9e pts) et hors de la zone de flottaison mais le chemin est encore long.