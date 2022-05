Il n’y a plus d’espoir pour les deux clubs franciliens, qui devront donc évoluer en N2 la saison prochaine. Malgré une phase retour nettement plus prolifique, Cergy Handball est parti de trop loin pour éviter l’une des trois dernières places de la poule 2. Pour avoir manqué de nombreux rendez-vous clés, à l’instar de samedi dernier et une défaite contre Bassin Mussipontain (28-27), le HBCVE est également relégué à l’étage inférieur. Deux grosses désillusions.