À deux journées de la fin, tous les regards sont tournés vers Cergy et le Serris Val d’Europe qui vont jouer leur avenir en N1. Pour Cergy Handball, tout reste possible malgré sa 12e place actuelle synonyme de relégation. Le club du 95 n’est qu’à un point de la réserve de Rennes Métropole. Même topo pour le HBCVE, qui bien que 12e peut encore sauver sa peau avec deux longueurs de retard sur Achenheim (B) et Épinal.