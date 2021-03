Défait lors de ses deux derniers matchs, la Stella St-Maur doit réagir.

Si la fin du cycle de février-mars a fait mal avec deux défaites contre des rivaux – Le Havre puis Sambre Avesnois – la formation du Val-de-Marne a toutefois encore son destin entre ses mains pour finir premier. En gagnant les trois matchs contre les autre clubs en bonne passe pour se qualifier pour les play-offs – à Achenheim (le 27) puis au Havre (le 3 avril) et la réception de Sambre Avesnois (le 10 avril) – la troupe de Rémi Samson aura rempli sa mission : « L’enchaînement nous coûte très cher, mais cette situation nous met devant nos responsabilités. On a le destin entre nos mains, en gagnant nos trois matchs, on assure notre première place. On a toutes les cartes en main », assure le technicien francilien.

Eviter à tout prix Celles-sur-Belle en play-offs

Dans une formule différente aux dernières saisons, finir premier permet d’avoir un capital points non-négligeable et d’affronter le deuxième et troisième de l’autre poule et ainsi éviter l’ogre Celles-sur-Belle, intouchable après 11 victoires en 11 matchs : « Notre objectif est de retarder au plus possible la double-confrontation contre Celles-sur-Belle pour s’offrir une belle chance de montée ». En effet, le premier de chaque mini-poule de quatre en play-offs s’affrontera sur une finale aller-retour avec au bout le précieux sésame pour la LBE seulement si ce sont des clubs VAP.