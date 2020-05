Hand – D2F – La Stella St-Maur aura le statut VAP, sésame pour l’élite

Alors que le nom du futur entraîneur de la Stella St-Maur n’a toujours pas été dévoilé, selon nos sources, le club val-de-marnais disputera la saison de D2F avec le statut VAP (voie d’accession au professionnalisme). Après deux dernières saisons de belle facture sous l’égide d’Angélique Spincer auréolées d’une qualification pour les play-offs, le club val-de-marnais souhaite franchir un nouveau cap et viser à court terme la Ligue Butagaz Energie. Le club francilien sera donc éligible dès la saison 2020-2021 à une éventuelle montée au plus haut-niveau féminin. Celles-sur-Belle et Le Havre seront les deux autres favoris d’un championnat de D2F qui pour la dernière fois proposera une formule à deux vitesses : une première phase puis les play-offs/downs.