Hand – D2F – La Rochelle remplace St-Michel

Alors qu’on ne connaît pas encore la date de reprise de la D2F contrairement aux championnats amateurs, on en sait plus sur la composition de la poule 1, celle des deux clubs franciliens : la Stella St-Maur et l’Entente Noisy-le-Grand/Gagny. Alors que Palente Besançon semblait en position de force pour remplacer St-Michel Sports, qui a dû refuser la montée faute de moyens financiers, ce sera finalement La Rochelle qui intégrera cette poule, selon le calendrier la Fédération Française de Handball pour la saison 2020-2021.

St-Michel a été reversé dans la poule 3 avec Moncoutant, Fleury Loiret (B), Angoulême, La Roche-sur-Yon et la réserve de St-Grégoire Rennes.