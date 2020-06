Hand – D2F – St-Michel Sports ne jouera pas en D2 !

C’est une désillusion pour le club de St-Michel, qui devra rester en Nationale 1 féminine. Malgré son ticket obtenu sur le plan sportif pour une montée historique en D2, le club essonnien ne pourra pas découvrir ce niveau, faute de ressources financières. En effet, malgré des efforts depuis trois mois pour avoir le budget requis à l’antichambre de l’élite, le club qui avait encore une somme de 100 000 euros à trouver, s’est rendu à l’évidence : « Le dossier pour validation d’accession devant être déposé avant le 30 juin, l’ensemble des joueuses, membres du bureau, et le bureau de notre omnisports se sont mis en ordre de marche en particulier pour la recherche de nouveaux partenaires financiers, dans le contexte très particulier de crise sanitaire. « Au regard de la situation a mi-juin, le conseil d’administration s’est réuni pour faire le bilan. L’incertitude économique pesant sur nos principaux et potentiels partenaires n’a pas permis de réunir les 350 000€ nécessaires. Par conséquent, le conseil d’administration prend la décision de renoncer à l’accession. Cette décision, douloureuse, reste la base d’un travail de refonte du club, pour l’élaboration d’un projet pour les saisons à venir », a ainsi réagit le club via un communique de presse. Pas de D2 et un retour à la case départ en N1. Une grande déception qui fait les affaires de Palente Besançon, repêché.