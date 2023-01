La phase aller a rendu son verdict et les clubs franciliens sont plutôt à leur avantage. Le point complet.

Dans la poule C, le Poissy Basket Association (PBA) avec un bilan très satisfaisant de 11 victoires en 13 journées confirme son étiquette de prétendant à la montée. Seul le Pays de Fougères arrive à suivre sa cadence. Ces deux équipes ont deux points d’avance sur Tourcoing. Pour Vanves (8e), la saison s’annonce tranquille, tandis que Levallois (10e) et Val de Seine (11e) ne sont pas dans la zone rouge mais devront surveiller les trois relégables (Le Mans, Bihorel et Gravenchon)

Dans la poule D, si WOSB et Jura Basket sont les favoris pour les deux premières places, Tremblay (4e) qui ne pointe qu’à deux longueurs peut encore espérer se mêler à la lutte. Alfortville (7e), Gennevilliers (8e) ont un petit matelas sur les relégables, mais le chemin demeure encore long.