Basket – NF2 – Que visent Le Chesnay/Versailles, le Stade Français, Franconville et le Paris Basket Avenir ?

Alors que la reprise du championnat est prévue pour le week-end du 19 septembre, SportsCo IDF fait le point chez les quatre représentants franciliens.

Le Chesnay/Versailles :

Seul club francilien de la poule C, l’ELCV78 compte surtout se maintenir. Avec un effectif stable, où trois recrues ont été officialisées (Lingua, Roche et Saillot), le club yvelinois qui recevra le CES Tours pour commencer se retrouve dans une poule à sa portée, avec beaucoup de réserves (Le Havre B, Landerneau espoirs, Nantes-Rezé espoirs, Angers B et Mondeville espoirs).

Stade Français

Bloqué toujours en Nationale 2 malgré de nombreuses participations en play-offs, le Stade Français ne souhaite pas abdiquer pour autant. La formation dirigée par Julien Destoc compte se servir de son expérience emmagasinée et des recrues (Dubois, Adriaans, Dramé, Famibelle) pour enfin connaître la délivrance. Mais la bataille s’annonce à couteaux tirés avec l’ACLPAB Calais, Wasquehal et Franconville en concurrents directs.

Franconville

Le club val-d’oisien lui aussi souvent placé ces deux dernières saisons compte réussir à franchir le cap. L’équipe coachée par Benoît Doyer s’est renforcée sur tous les postes (Mendy, poste 5, Fondren, poste 1, Camara, poste 2 et Kitantou, poste 3) pour ainsi prétendre aux play-offs.

Paris Basket Avenir

Promu à ce niveau, le Paris Basket Avenir qui connaît déjà ce niveau, espère cette fois consolider sa place. L’ossature conservée de la saison dernière, en plus des arrivées de Schnell et Brot devrait lui permettre d’avoir un temps d’avance sur ses rivaux dans l’optique du maintien.

