Alignant chez son dauphin Nantes-Rezé (B) un 6e succès en 6 rencontres lors du match au sommet, l’ELCV 78 a envoyé un message clair à la concurrence dans la poule C. Les Yvelinoises mènent le championnat à la baguette et confirment ses ambitions de remontée en NF1. Une ambition commune également à trois clubs franciliens dans la poule D qui partagent le fauteuil de leader. Outre les espoirs de Villeneuve d’Ascq, on retrouve avec cinq victoires en 6 matchs le Stade Français, coaché par un certain Christophe Denis, le Paris Basket Avenir et Orly. Les derbies franciliens vaudront assurément le déplacement.