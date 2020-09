Basket – NF2 (J1) – Démarrage parfait pour Franconville, le Stade Français, l’ELCV78 et le PBA

Tous les clubs franciliens ont tiré leur épingle du jeu pour commencer la saison de la meilleure des façons.

Dans la poule C, l’unique représentant francilien – Le Chesnay/Versailles – a pris un départ canon en survolant les débats face à CES Tours (73-50), de quoi combler le coach francilien Vinko Bardic : « C’est une entrée en matière réussie où l’équipe a su être concentrée et soudée ». Dans la poule D, deux des favoris ont tenu sans broncher leur rang. Si ce fût plus poussif pour le Stade Français, vainqueur des espoirs de Villeneuve d’Ascq (51-59), ce fût nettement plus clinquant pour Franconville, qui a maté la réserve de Geispolsheim (53-74) : « C’est un bon match, maîtrisé dans l’ensemble », résumait le coach franconvillais Benoît Doyer. Enfin, le promu le Paris Basket Avenir a frappé fort avec un carton contre les espoirs de Saint-Amand (86-40).