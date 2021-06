Du très lourd du côté de Sceaux qui confirme d’ores et déjà son rôle d’épouvantail en NF1. Après Young, c’est au tour d’Aminata Konaté de déposer ses valises dans les Hauts-de-Seine. Après plus de dix ans au plus haut-niveau, passée par Basket Landes et Villeneuve d’Ascq, Konaté relève un défi de taille : faire monter l’ASAS Basket en LF2.