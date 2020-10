Basket – Nationaux (NM2-NF2-NM3-NF3) – Le trublion Poissy, Franconville, l’ELCV 78, Trappes, St-Maur et Orly confirment

Retrouvez les faits marquants de la journée de championnat le week-end dernier

NM2

Poissy est décidément inarrêtable en ce début de saison. Le club yvelinois s’est offert Berck s’il vous plaît (74-75), partageant le haut de l’affiche avec Amiens Longueau. Deux formations qu’on n’attendait pas à pareille fête. On notera dans la poule C le réveil, de Cergy-Pontoise qui après deux défaites en trois matchs a fait exploser Tourcoing (86-48).

NF2

Le Chesnay/Versailles dans la poule C et Franconville dans la poule D sont à la fête. Les Yvelinoises ont décroché un 3e succès de rang en autant de rencontres en disposant des espoirs de Nantes-Rezé (53-46). Idem pour Franconville qui poursuit sur ses bonnes dispositions en disposant de Dunkerque avec une facilité déconcertante (46-100).

NM3

En écrasant Le Chesnay/Versailles dans le derby des Yvelines du week-end (94-58), l’ESC Trappes St-Quentin Yvelines poursuit son ascension avec un 3e succès de rang. La troupe de Cyril Méjane est aux commandes de la poule G : « Je suis très fier de mes joueurs, qui ont fait un gros match en respectant les consignes », relevait le coach yvelinois. Le choc de la poule H n’a pas tenu ses promesses entre Ardres et le Paris Basketball avec une écrasante victoire pour les Nordistes (92-69). Levallois va mieux après un 2e succès face à Cœur de Flandre (58-90) tandis que Marly-le-Roi est toujours à la recherche d’un succès après une défaite dans les grandes largeurs face à la réserve de Boulogne (99-78). Dans la poule J, St-Maur poursuit son bonhomme de chemin en gagnant à Mirecourt (84-86), alors que le derby du 77 a tourné largement en faveur de Coulommiers sur Le Mée (92-60) : « J’ai pu ouvrir le banc et donner du temps aux dix joueurs, on espère poursuivre la série », relevait satisfait le coach de Coulommiers Nicolas Veloso. Son homologue Sébastien Collet en voulait lui auprès de ses protégés : « On a perdu un nombre incalculable de ballons, c’était zéro dans l’envie et l’agressivité. Nous avons été ridicules, et en face ils n’ont rien fait d’extraordinaire mais ils nous ont nous fait subir ce match ».

NF3

Aubervilliers qui gagne sans coup férir chez la réserve de C’Chartres (49-63) et l’écrasante victoire de la réserve de Sannois St-Gratien sur la réserve d’Ifs (83-53) ont marqué les esprits dans la poule F. Dans la poule G, Orly confirme ses ambitions en dominant Sénart dimanche (59-79).