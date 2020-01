Après sept journées de championnat, les clubs franciliens ont du mal à peser en haut de tableau, hormis le PUC, bien lancé dans la poule E en perspective de la première place, mais attention à la réserve du Plessis-Robinson et de Tours partis en chasse. Dans la poule C, l’ACBB est à sept unités du leader rémois, tandis qu’Asnières est bon dernier et mal parti pour renouveler son bail. Dans la poule D, Clamart (6e), Cormeilles (7e) et Antony (8e) vont lutter pour éviter les deux dernières places.