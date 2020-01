Volley – N2F – Malakoff vers la montée ?

Après huit journées de championnat, quelques clubs franciliens tirent leur épingle du jeu. Dans la poule B, Malakoff a pris les commandes du championnat avec trois points d’avance sur Poitiers/St-Benoît. Chaville-Sèvres (4e) et La Rochette (8e) devraient passer une seconde partie de saison paisible. Dans la poule C, la surprenante formation de Tremblay (2e) est à la chasse du leader Halluin qui domine le championnat. En bas de tableau, la réserve de Villejuif (11e) et Argenteuil (12e) ferment la marche.