Volley – Ligue AM (J21) / Ligue BM (J18) – Le Paris Volley grille un joker, le PRVB finit quatrième

Dans la course aux play-offs, le club parisien balayé par Toulouse samedi (0-3) voit les play-offs s’éloigner un peu plus. En effet, le club parisien est désormais à quatre longueurs de la 8e place occupée par Poitiers. En Ligue AF, il n’y a pas eu d’exploit ce week-end pour le Stade Français, défait en quatre manches par le cinquième Cannes (3-1). Enfin, pour le dernier match de la saison régulière, le Plessis-Robinson s’est imposé à Mendes (2-3) et conclu cette première phase avec une 4e place plus qu’honnête (10v-6d).