Défait sans broncher par Nantes hier soir (3-0), le Stade Français Paris St-Cloud commence sérieusement à inquiéter. Alors que dans le même temps, Istres a grappillé un point contre Le Cannet (2-3) et que Chamalières a fait carton plein contre France Avenir 2024 (3-0), la formation parisienne n’a plus que deux points d’avance sur la zone rouge. En Ligue AM, le Paris Volley a chuté pour la der de la saison contre Cannes (1-3). Un exercice à vite oublier pour le club de la capitale privé des play-offs.