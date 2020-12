Volley – LAF/LAM/LBM – Rouzier porte le Paris Volley, les Mariannes s’offrent Nantes

Les clubs franciliens ont été en réussite hier soir. Porté par un Rouzie de gala, MVP de son match conte Nantes-Rezé, le club du Paris Volley a décroché un 4e succès qui fait beaucoup de bien au moral (3-2 ; 25-23, 20-25, 25-222, 18-25, 15-11). Avec ce succès, le club parisien a désormais huit points d’avance sur le dernier le GFC Ajaccio mais surtout revient à cinq points de la 8e place et dernier strapontin pour les play-offs. En Ligue AF, contre l’équipe de Nantes, quatrième du championnat, le St-Cloud Paris a réalisé un grand numéro en s’imposant avec conviction (3-1 ; 25-21, 27-25, 21-25, 27-25). En fin en dominant de la tête et des épaules Fréjus (3-1), le Plessis-Robinson a engrangé un 5e succès de rang pour ainsi se placer sur la 3e place à égalité avec Illac et St-Quentin.