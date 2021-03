Les semaines se suivent et se ressemblent pour Villejuif, qui n’a pas pesé bien lourd samedi à Reims dans la poule A (3-0). A cinq journées de la fin, on voit mal comment hormis un repêchage – comme il n’y aura pas de montée de N2- – l’USV pourra se sauver avec huit points de retard sur le premier non-relégable Arles. Dans la poule B, c’est la journée de l’espoir pour Charenton et le PUC dans la course au maintien. Le premier nommé qui a chipé un point contre Conflans (2-3) et le second sorti victorieux de son déplacement à Marseille (2-3) ont retrouvé des couleurs. Le maintien reste loin avec six points de retard pour les Charentonnais et quatre pour la réserve du PUC sur le premier non-relégable Cesson St-Brieuc.