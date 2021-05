Officiellement relégué en N2F, Clamart devra pouvoir conserver sa place au deuxième échelon national grâce aux saisons blanches en N2 et N3. Le manager général du club Jean-Baptiste Massenot fait le point sur les sujets brûlants.

Clamart jouera en élite ou en N2 ?

Officiellement, il y a six descentes et donc nous sommes relégués en N2, mais officieusement, compte-tenu de la saison blanche, nous sommes censés rester en élite féminine, mais tout reste à confirmer. Dans la réalité des choses, on n’en sait pas grand-chose, mais on prépare une équipe pour l’élite »

C’est une saison qui restera toutefois amer d’un point de vue sportif ?

On aurait pu mieux faire, mais au regard du contexte, du niveau qui augmente, on a fait avec les moyens du bord. On a changé beaucoup de choses, donc c’est normal d’être un peu moins performant.

François-Xavier Garnon qui se dirige à Quimper, qui sera le nouveau coach ?

Dans la lignée des dernières saisons, nous faisons une promotion en interne. Dans ce sens, on fera confiance à Pierre Guillemaud dans le rôle de N°1 la saison prochaine.