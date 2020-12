Volley – Elite féminine (J10) – Levallois cartonne, Clamart déçoit, Villejuif limite les dégâts

Après la dernière journée jouée ce week-end, SportsCo IDF dresse le point sur la première partie de saison des quatre clubs franciliens dans la poule B.

Et de sept pour Levallois qui en dominant l’UGS Bordeaux-Mérignac samedi (3-2) a décroché un 7e succès de rang pour ainsi affirmer sa deuxième place derrière le leader Evreux. La troupe de Fred Havas ne cesse de s’affirmer au fil des épisodes devant un candidat plus que crédible aux play-offs. Le club des Hauts-de-Seine a déjà cinq points d’avance sur le 4e Bordeaux. Toujours placé dans le haut du panier ces dernières saisons, Clamart qui a perdu bon nombre de leaders à l’intersaison n’est que cinquième avec quatre points de retard sur Sens, qui a le même nombre de matchs joués. Dans ces conditions, il faudra une seconde partie de saison de premier plan pour voir les Clamartoises obtenir un nouveau sésame pour les play-offs. Avec deux succès et six points au compteur, Villejuif est 7e et en capacité de se maintenir. En revanche, le promu Malakoff ne se fait guère d’illusions avec un seul point en neuf matchs.