Quelle désillusion pour le club clamartois, habitué à disputer les play-offs ces dernières années et qui s’est retrouvé à lutter pour ne pas descendre. Et malheureusement, le couperet est tombé pour la bastion du volley francilien après la défaite contre le Stade Laurentin samedi (3-0). Le CSM Clamart finit à la 4e en position de premier relégable et donc relégué sportivement. Reste désormais à connaître la position de la FFVB sur les descentes en N2. Pour le moment, elles sont au nombre de trois avec Clamart, mais aussi Villejuif et Malakoff.