Après la claque lors du derby parisien face au Stade Français, les Ciel et Blanc ont largement dominé Clermont ce samedi à la Paris La Défense Arena (45-19). En grande forme et piqués au vif après quatre revers de rang, les joueurs de Laurent Travers ont inscrit pas moins de six essais, dont deux très rapides en première période, dans le sillage d’un intenable Kurtley Beale.