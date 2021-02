Le choc de haut de tableau entre le Racing et La Rochelle a tenu toutes ses promesses dimanche, avec six essais marqués et du suspense jusqu’au bout, en match en retard de la 14e journée. En s’imposant, les Franciliens rejoignent les Rochelais à la deuxième place avec 50 points, à deux longueurs du leader Toulouse. Ils renouent avec le succès après deux revers de rang à la maison.