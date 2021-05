Battu non sans démériter hier après-midi en match en retard contre Narbonne (18-16), le RCME n’a plus les moyens de briguer le Top 4 et donc l’accès aux demi-finales d’accession. Après la frustration dijonnaise (35-37), c’est un nouveau revers de peu qui leur coûte l’espoir de retrouver la Pro D2. Massy recevra Albi avec le public mais sans véritable enjeu dimanche prochain.