Réunis ce jeudi matin en visioconférence par la FFR, les présidents des clubs de Nationale en savent plus sur leur avenir. Le championnat reprendra le 10 janvier.Les journées de 7 à 13 non jouées ont été annulées purement et simplement. Vingt journées sont programmées d’ici à la fin de la saison régulière. Enfin, les phases finales se limiteront à une demi-finale en aller simple et ne concerneront plus que quatre équipes au lieu de six.