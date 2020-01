Rugby – Fédérale 3 (Poule 2/phase aller) – L’ACBB est intouchable, Rueil en danger

La poule 2 est une razzia de clubs franciliens, dominée par l’ACBB, qui a réalisé un sans-faute avec 11 succès en autant de rencontres. Les Boulonnais mènent la danse avec neuf longueurs d’avance sur Sucy, tandis que Gretz Tournan Ozoir complète le podium. Dans la course aux phases finales, Bobigny (4e) et Versailles (5e) sont en ballotage favorable. De leur côté, Vincennes (7e – 23 pts), Houilles (8e – 23 pts) semblent avoir de la marge pour éviter les frayeurs de fin de saison dans la course au maintien, avec neuf longueurs d’avance sur Pithiviers premier relégable. Pour le Massif Central (9e – 21 pts) et Rueil (10e – 16 pt), la seconde partie de saison pourrait être dangereuse.