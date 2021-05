Corentin Daguin, de retour chez son club formateur

Clément Daguin, passé par le Stade Français et Corentin Daguin joueur du RC Suresnes cette saison en Nationale sont de retour chez leur club formateur du PUC. Ils composeront la charnière d’un club qui souhaite encore plus grandir. Une équipe puciste qui souhaite en effet jouer les premiers rôles en Fédérale 2 la saison prochaine. Du côté de Ris-Orangis, une recrue a été annoncée par l’arrivée du pilier Guillaume Casteignau en provenance d’Orsay. A la tête de la ligne des arrières de L’USRO, on retrouvera Kévin Malithe.