Rugby – Fédérale 2 (Poule 2 / phase aller) – Orsay maîtrise son sujet, Meaux et Antony, un maintien compromis

Après la phase aller, le point sur les forces en présence dans la poule 2.

Derrière Nuiton qui caracole en tête du championnat, Orsay est à six longueurs du fauteil de leader, mais paye un lourd tribu ses trois défaites en 11 matchs de championnats. Les quatre équipes franciliennes qui composent cette poule sont dans la seconde partie de tableau. Avec respectivement quatre unités et dix points, Meaux et Antony Métro 92 sont dans la charrette et leur débours sur le premier non-relégable Rillieux est déjà conséquent : 18 points pour les Meltois et 12 pour les Altoséquanais. Dans ce tableau sombre, Pontaut-Combault (8e – 29 pts) et Ris-Orangis (9e – 25 pts) surnagent.