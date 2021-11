Ce lundi, via son compte Twitter officiel, le club du PSG Handball a officialisé la prolongation du contrat, jusqu’au 30 juin 2023, de son arrière gauche (ou demi-centre) international français Nikola Karabatic (37 ans). En effet, le club parisien a officialisé la prolongation de contrat, pour une saison supplémentaire et plus précisément jusqu’au 30 juin 2023, de son arrière gauche (ou demi-centre) international français, aujourd’hui âgé de 37 ans.