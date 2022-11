Après trois revers de rang, l’US Ivry a retrouvé de l’allant ce vendredi soir après un match cohérent et généreux, soldé par un match nul contre Dunkerque (30-30). Après la claque d’Istres (30-20), la troupe de Sébastien Quintallet s’est remobilisé pour accentuer son avance sur la zone rouge désormais à trois longueurs : « L’équipe a montré du caractère et de l’envie et retrouvé ses valeurs après l’épisode istréen. On peut regretter ce dernier quart d’heure, avec ce +5 pour nous, mais cela reste un point précieux », notait l’entraîneur val-de-marnais.