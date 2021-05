Courageux et volontaires, les Ivryens n’ont pas été en mesure ce mercredi soir de bousculer Montpellier malgré une seconde période nettement plus aboutie. Mené de 8 longueurs à mi-parcours (18-10), l’USI a affiché un visage nettement plus reluisant dans le second acte pour revenir à trois longueurs (19-22, 43e) puis lâcher prise sur la fin faute de rotations. Avant de mettre le cap sur St-Raphaël samedi, Ivry devra se rappeler de sa belle réaction d’orgueil : « Au regard de seconde période, on peut avoir des regrets, car on a eu le sentiment qu’il y avait quelque chose à faire. On a affiché beaucoup plus de solidité et on s’est sans doute moins pris la tête, cela a fini par payer, même s’il y a la défaite au bout du compte », résumait Aymeric Zaepfel, auteur d’un épatant 10/10 aux tirs.