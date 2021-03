Virgile Carrière arrive de Dijon.

Delaune va apprendre à connaître quatre nouveaux visages pour la saison prochaine. Le club ivryen a officialisé ce vendredi l’arrivée de l’arrière gauche international monténégrin Milos Bozovic (Tatabanya, Hongrie), l’ailier gauche Virgile Carrière (Dijon, Proliguqe), l’ailier droit et international serbe Vukasin Vorkapic (Metaloplastika, Serbie) et enfin l’arrière droit tunisien Waël Chatti (Duhail, Qatar). De plus, la formation ivyrenne continue de batte son plein avec la signature de trois contrats professionnels : les gardiens Bernard et Kouassi et le demi-centre Aymeric Zaepfel.