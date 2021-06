Vainqueur logique de Cesson-Rennes (28-34), le club de la capitale est assuré de terminer à la première place du championnat. C’est le 7e sacre consécutif pour le PSG, le 8e lors des 9 dernières éditions. Dominateur de la Starligue de bout en bout, le club parisien a déjà conquis le championnat et la coupe de France et peut désormais lorgner sur le Final Four de la Ligue des champions.

Ivry peut encore y croire

Dans la course au maintien, l’US Ivry qui jouait très gros contre Chambéry, a été grand, gagnant un match qui compte double (27-26). Un arrêt de Mate Sunjic à trois secondes de la fin a préservé le succès ivryen et permet surtout à deux matchs de la fin de rester en vie.