Le duel francilien entre le PSG et Ivry a tourné court hier soir à Coubertin. Vainqueur de son 17e match en 17 rencontres en disposant des Val-de-Marnais (34-25), le PSG conserve son fauteuil de leader avec six points d’avance sur son premier poursuivant Montpellier. Le match entre les deux relégables prévu ce dimanche entre Créteil et Tremblay a été reporté au 11 mai.