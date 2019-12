Hand – Starligue (J12) – Le derby Créteil – Ivry vaudra cher

Il y a du nouveau dans la bataille du maintien. Et malheureusement pour les Ivryens, pas en leur faveur, après cette 6e défaite de rang concédée hier soir à Delaune brûlant. C’Chartres est venu mettre son grain de sable au détour d’un match aux allures de bras de fer (26-28). Ratant bon nombre situation, l’USI s’est mis tout seul dans la panade : « On doit tous se remettre en question et se dire qu’en Starligue, il faut sans cesse se battre et se donner à 100%. Notre bon début de saison est déjà très loin, on doit gagner mercredi contre Créteil sous peine de se mettre tout seul la tête sous l’eau », résumait l’Ivryen Benjamin Bataille, auteur d’un match de haut vol avec 10 réalisations et 3 passes décisives. Créteil aura beaucoup à perdre lors du derby du 94. Les hommes de Pierre Montorier ont tenu la dragée haute à St-Raphaël, mais ont fini par s’incliner (32-29). Tout en haut, le PSG tient son rang après un nouveau festival offensif, du côté de Tremblay (32-41). Trois équipes franciliennes ferment la marche du tableau : Ivry (12e – 7 pts), Tremblay (13e – 5 pts) et Créteil (14e – 3 pts).