Hand – Starligue (J1) – Créteil avance plus serein

Malgré un dernier exercice difficile et sauvé par le passage de 14 à 16 équipes de Starligue, Créteil compte mettre à profit sa dernière saison pour avancer plus sereinement dans une saison qui s’annonce pas comme les autres. Dès ce vendredi avec la réception de Dunkerque, les Cristoliens comptent surfer sur une préparation réussie et la stabilité de l’effectif pour débloquer le compteur : « Notre préparation a été intéressante, c’est une équipe dans la lignée de la saison dernière très rajeunie. L’année de Starligue devrait nous permettre d’avancer plus vite cette saison. Les joueurs ont emmagasiné une saison au plus haut niveau, c’est un plus indéniable, surtout que l’effectif n’a que très peu bougé cet été », appui Pierre Montorier.