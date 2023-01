Le club ivryen entame un nouveau cycle avec le départ avec effet immédiat de Sébastien Quintallet et l’arrivée aujourd’hui de Didier Dinart.

Payant les résultats en dent de scie d’une formation ivryenne qui lutte pour ne pas descendre, Sébastien Quintallet a été démis de ses fonctions, six mois avant la fin de son contrat. Son remplaçant est connu, il s’agit de Didier Dinart. L’ancien sélectionneur des Bleus (2016-2020), reste sur une expérience mitigée de manager général du Cavigal Nice et un an à la tête de la sélection de l’Arabie Saoudite. Dinart a signé un contrat de trois saisons avec l’USI.